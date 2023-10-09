Силовики отчитались о задержании семерых гомельчан

В Гомеле задержали семерых местных жителей. Видео с горожанами опубликовал провластный телеграм-канал «Ближе к звёздам. Гомель». Когда они были задержаны и по какой статье — не сообщается.

В ролике силовики заходят в кабинет председателя областной организационной структуры охотников и рыболовов Алексея Коцура и задерживают мужчину в кресле.

После этого показывают видео, в котором по несколько секунд семеро задержанных — три женщины и четверо мужчин — рассказывают о причинах задержания.

Мужчина в черной рубашке рассказал о том, что писал комментарии и высказывал «негативное мнение» в «адрес России и россиян».

У мужчины в оливковой кофте обнаружили на странице в социальной сети «экстремистские» публикации. Одна из женщин в синей куртке была подписана на неназванные «экстремистские» каналы.