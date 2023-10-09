Армия обороны Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми пограничными городами

Израильская армия заявила о том, что вернула под свой контроль населенные пункты, которые граничат с сектором Газа, об этом со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари пишет издание Times of Israel.

По словам Хагари, в последние несколько часов имели место только единичные столкновения армии Израиля с боевиками ХАМАС, и ни в одном из пограничных городов не происходят боевые действия.

При этом, как отметил спикер, население было эвакуировано в 15 из 24 городов и эвакуация продолжится. Он добавил, что за двое суток в сторону Израиля было выпущено около 4 400 ракет.

Исламистское движение ХАМАС начало войну против Израиля 7 октября. Боевики прорвались из сектора Газа, нападая на ближайшие города. Одновременно вся территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу.