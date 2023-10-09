«Радыё Свабода»: активистке Полине Шарендо‑Понасюк во второй раз добавили год колонии к сроку

Суд Речицкого района рассмотрел дело заключенной активистки Полины Шарендо-Понасюк. Судья Станислав Иванютенко приговорил ее к году колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), пишет «Радыё Свабода».

Как пишет издание, в своем последнем слове активистка заявила о своей невиновности, и сравнила события в Беларуси в 2020 году с восстанием Кастуся Калиновского.

«Беларусь абавязкова будзе вольнай, але дзеля гэтага трэба змагацца, не пакладаць рук», — цитирует активистку «Радыё Свабода».

Полина Шарендо-Понасюк была задержана в январе 2021 года, суд приговорил ее к двум годам колонии по статьям об оскорблении Лукашенко, представителя власти и насилии либо угрозе насилием милиционеру (статьи 369, 368 и 364 УК). В первый раз она должна была выйти на свободу в 2022 году, однако ее уже судили по статье неповиновении администрации колонии и добавили год к сроку. Второй раз родные ожидали Полину на свободе 6 августа 2023 года, однако за три дня до освобождения ее поместили в СИЗО по новому уголовному делу снова о неповиновении администрации колонии.

«Асудзяць аднаго, а запужаюць дзясяткі іншых». Как в Беларуси наказывают за неповиновение в колонии и добавляют срок к приговору

В знак протеста против действий администрации колонии Полина Шарендо-Понасюк написала заявление об отказе от беларуского гражданства.