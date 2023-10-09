«Союз матерей Беларуси» признан «экстремистским формированием»

«Союз матерей Беларуси» по решению КГБ признан «экстремистским формированием».

В решении указаны имена и фамилии людей, якобы причастных к созданию инициативы. Это Светлана Антилевская, Ольга Зданович, Таисия Яковенкова (Лифанова), Наталья Алесинская, Татьяна Тарпанова.

На сайте инициативы сказано, что она была создана 24 февраля 2022 года «не ради славы и денег, не ради забавы, а только потому что чиновники начали говорить от нашего имени, что мы, матери, поддерживаем их решение начать эту братоубийственную войну».

На сайте указано, что члены инициативы создали чаты в социальных сетях и мессенджерах, раздавали антивоенные листовки, составляли петиции, собирали подписи, «звонили тысячам жен и матерей военных в Беларуси, чтобы предупредить их о надвигающейся беде».

На телеграм-канал инициативы подписано более шести тысяч человек, на профиль в инстаграме — почти две тысячи.