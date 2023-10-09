Мать двоих детей из Гомеля будут судить по пяти статьям УК, в том числе — о содействии экстремистской деятельности

В Гомельском областном суде начинается рассмотрение дела в отношении матери двух детей Жанны Волковой, пишет правозащитный центр «Вясна». Ей предъявлено обвинение по пяти статьям УК — об оскорблении Лукашенко и клевете на него (статьи 368 и 367 УК), содействии экстремистской деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), разжигании вражды (статья 130 УК).

Жанна Волкова была задержана 11 мая 2023 года в школе №63, куда она пришла, чтобы встретиться с учительницей своего ребенка. Как пишет «Вясна», изначально Жанну Волкову задержали за комментарии по «делу Зельцера».

Дело Жанны Волковой в суде в закрытом режиме будет рассматривать судья Олег Хорошко.