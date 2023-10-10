«Вясна»: осужденного по «делу Автуховича» Владимира Гундаря перевели из колонии в тюрьму

Осужденного по «делу Автуховича» Владимира Гундаря перевели из бобруйской колонии №2 в могилевскую тюрьму №4, пишет «Вясна».

Почему и по какой причине Гундаря отправили в тюрьму — неизвестно. По информации правозащитников, в конце сентября адвокатке беларуса отказали во встрече с ним.

В середине сентября появилась информация, што Гундарь находится в ШИЗО бобруйской колонии.

В 2021 году фигуранта «дела Автуховича» 60-летнего Владимир Гундаря приговорили к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК).

В октябре 2022 года суд приговорил мужчину к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).