Силовики задержали научную сотрудницу Института истории

Силовики задержали старшую научную сотрудницу Института истории НАН Зорину Канапацкую, сообщает провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"».

Авторы канала пишут, что задержанная «читала и распространяла самые мерзкие экстремистские материалы, участвовала в беспорядках, незаконных акциях».

На видео женщина говорит, что работала старшей научной сотрудницей в Институте истории в отделе истории Беларуси IX-XVIII веков и археографии.

На сайте БГПУ сказано, что она в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Татары в Беларуси и их культура. (XIV-XVII века)». Канапацкая является авторкой более 100 научных работ, учебных программ и учебных комплексов для студентов исторического факультета БГПУ.