После провокации в чат‑рулетке силовики задержали тренера из Чаусов

Силовики отчитались о задержании тренера СДЮСШОР из Чаусов Александра Марченко. Видео с задержанным опубликовал провластный телеграм-канал «Первый крутой».

Александр Марченко был задержан после общения в чат-рулетке с блогером-дальнобойщиком Юрием Комаром. На видео задержанный говорит, что «был подписан на экстремистские материалы, разговаривал в чат-рулетке в майке Украины и хотел вступить в полк Калиновского».

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При задержании силовики заявили Марченко, что «научат» его «любить Беларусь и нашего президента».

По каким именно статьям был задержан Александр Марченко — не сообщается. Авторы провластного канала утверждают что он уволен с работы и помещен в ИВС.