Чиновники в Минске торжественно открыли магазин арестованного имущества

В Минске 11 октября торжественно открыли магазин «Белюробеспечения», в нем будет продаваться арестованное имущество, пишет пресс-служба Министерства юстиции.

Магазин на улице Лермонтова в Минске чиновники открыли торжественно — с воздушными шарами и перерезанием ленты.

Как сообщили в Минюсте, арестованное имущество продается в Беларуси тремя способами — на торгах, через интернет-магазины, и в торговых объектах. По данным Минюста, в 2023 году через онлайн-магазины «Белюробеспеченияе» продало более 45 тысяч единиц имущества, через стационарные магазины – около 160 тысяч.