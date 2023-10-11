В Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС погибли минимум 1200 человек

В Израиле в результате нападения боевиков-исламистов погибли по меньшей мере 1200 человек и 2800 получили ранения, пишет The Times of Israel.

В результате ответных израильских атак в секторе Газа погибли минимум 1055 человек, 5184 человека получили ранения, сообщает «Русская служба BBС» с ссылкой на подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы.

Ночью израильские военные нанесли удары по 200 целям в секторе Газа. Также армия Израиля наносит удары по приграничным районам Ливана в ответ на ракетный обстрел со стороны «Хезболла».

Исламистское движение ХАМАС начало войну против Израиля 7 октября. Боевики прорвались из сектора Газа, нападая на ближайшие города. Одновременно вся территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу.