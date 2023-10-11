В Болгарии беларуса обвиняют в продаже в Россию прицелов в обход санкций

В Болгарии задержаны 12 человек по обвинению в экспорте в Россию товаров и двойного назначения в нарушение санкций, введенных в связи с войной в Украине. Среди задержанных есть и гражданин Беларуси, пишет Reform.by со ссылкой на Госагентство национальной безопасности Болгарии (ГАНБ).

Как пишет пресс-служба ведомства, экспортированные товары использовались российскими войсками для боевых действий в Украине. Спецоперацию по задержанию провели в нескольких областных городах после нескольких месяцев оперативной работы.

Группа действовала с 2022 года. Один из ее членов зарегистрировал компанию в городе Пловдив. Там участники группы закупали товары двойного назначения — оптические прицелы, баллистические вычислители, авиационные радиостанции и другие товары, всего на сумму около 2,17 млн долларов.

Товары хранили в жилом помещении, переупаковывали и готовили к вывозу в Россию.

Пятеро из 12 задержанных — иностранцы (трое граждан России, один албанец и один гражданин Беларуси). Они были задержаны в аэропорту Софии, когда пытались покинуть страну.



По данным Госагентства национальной безопасности Болгарии, группа действовала также на территории Великобритании, Швейцарии, Сербии, Сингапура, ОАЭ и других стран.