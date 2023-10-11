Резервиста в Брестской области осудили за уклонение от сборов

6 октября в военном комиссариате Ивановского района прошло выездное судебное заседание, на котором было «рассмотрено уголовное дело по обвинению военнообязанного за уклонение от явки на военные сборы», об этом со ссылкой на военкомат Брестской области пишет телеграм-канал проекта «Беларускі гаюн».

Вероятнее всего, обвиняемого судили по статье об уклонении от явки на сборы (статья 436 УК). О результатах рассмотрения дела не сообщалось.

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Как пишет «Беларускі гаюн», вероятно, что это первое уголовное дело по статье об уклонении от явки на сборы, которое было рассмотрено в суде в 2023 году. В электронном банке судебных решений за период с 1 января по 11 октября 2023 года нет приговоров по этой статье. В 2022 году по этой статье было вынесено 10 приговоров, в 2021 — только два.

Чаще всего в качестве наказания обвиняемым назначался штраф, реже — арест и общественные работы.