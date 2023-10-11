Силовики задержали сотрудницу Белгосфилармонии, которая в 2020 году пела на ступеньках «Магутны Божа»

Силовики задержали сотрудницу Белгосфилармонии, которая в 2020 году пела на ступеньках заведения в составе хора «Магутны Божа», так задержанная говорит в ролике, который опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Судя по социальным сетям, девушку зовут Екатерина Шаповалова, ей 31 год. В графе «место работы» у минчанки указана Белгосфилармония.

На камеру девушка говорит, что она участвовала в акциях протеста, перекрывала дорогу на проспекте Независимости. Автора канала пишут, что на девушку «в качестве организатора и подстрекателя к нарушению закона» указал другой задержанный.