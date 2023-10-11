Совмин изменил нормы прожиточного минимума: мужчинам положено съедать в 4 раза больше конфет, чем женщинам

Мужчины должны съедать 8 кг сладостей в год, а женщины — только 1,8 кг, следует из опубликованного постановление Совмина №666, в котором указаны изменения перечня продуктов, входящих в набор прожиточного минимума.

Постановление определяет минимальных наборов продуктов питания для разных групп населения, которые должны входить в прожиточный минимум.

Согласно документу, мужчины трудоспособного возраста должны съедать в год 80,3 кг ржаного хлеба, а женщины только 66,4 кг. Риса мужчины должны съедать в 5 раз больше, чем женщины: 9,1 и 1,8 кг соответственно. А вот овсянку женщины и мужчины в год съедают поровну: по 11 кг. Гречневую, пшенную и перловую кашу едят больше женщины, чем мужчины, а картофель наоборот (138,7 кг для мужчин и 116,1 кг для женщин).

По расчетам Совмина женщины съедают в год огурцов в 4,4 раза больше, чем мужчины. Зато мужчины почти в 2 раза больше съедают свинины, и на килограмм больше женщин говядины.

В 4,4 раза больше на мужчин заложено кондитерских изделий, чем на женщин (8 и 1,8 кг соотвертсвенно). По мнению Совмина пенсионер должен съедать по 1,5 кг сладостей в год, дети до трех лет по 1,1 кг, дети от 3 до 6 лет могут съесть 1,5 кг кондитерских изделий в год, а у группы от 6 до 18 лет — 3,7 кг сладостей в год.

Документ начнет действовать с 1 декабря 2023 года.