Депутаты одобрили в первом чтении проект закона, по которому педофилов будут принудительно лечить

Депутаты в первом чтении приняли проект закона, по которому педофилов будут отправлять на принудительное лечение и установят за ними превентивный надзор милиции, сообщает пресс-служба парламента.

Проект закона в июне анонсировала Генпрокуратура.

Глава МВД Иван Кубраков рассказал, что документ предлагает наделить суды правом отправлять на принудительное лечение людей с диагнозом «педофилия».

Также Кубраков уточнил, что сейчас в местах лишения свободы отбывают наказание около тысячи осужденных за преступления против половой свободы несовершеннолетних, еще 700 находятся на учете, но только 60 поставлили диагноз «педофилия».