В отношении бывшего заключенного Виталия Жука завели новое уголовное дело за содействие «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Мужчина полностью отбыл свой срок и освободился 17 декабре прошлого года. Он уехал из Беларуси и сейчас живет в Италии.

Правозащитники пишут, что Жук покинул страну из-за угроз новым уголовным делом против него и жены. В начале этого года к его родственникам пришли силовики, которые грозили забрать квартиру, которую предоставило государство как многодетной семье, и все имущество.