«Кибербобры»: заблокированные в Беларуси сайты могут открываться без VPN в браузере Google Chrome

Заблокированные в Беларуси сайты могут открываться без VPN и других специальных программ для обхода блокировок, пишет телеграм-канал «Кибербобры».

Для этого необходимо иметь версию браузера Google Chrome от 117 и выше. Чтобы обновить Google Chrome, нужно нажать три точки в верхнем углу экрана, затем «Справка — о браузере Google Chrome» и установить последние обновления.

После этого стоит перейти в «Настройки — конфиденциальность и безопасность», нажать на кнопку «Безопасность» и в поле «Использовать безопасный DNS-сервер» выбрать использовать Cloudfare или Google (Public DNS).

«Медиазона» попросила читателей в Беларуси проверить работает ли этот способ. Четыре из четырех заблокированных сайтов открылись после этих настроек.