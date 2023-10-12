Украинку, которую задержали на границе с Беларусью, судят за отправку двух видео с военной техникой «Зеркалу»

В Бресте судят гражданку Украины Екатерину Брюханову, которую задержали на границе с Беларусью, за содействие «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), пишет Брестская «Вясна».

Брюханову задержали 25 июля при прохождении беларуской границы. У девушки потребовали дать на проверку телефон и предоставить пароли. Силовики обнаружили, что 30 марта 2022 года Брюханова отправила 2 видео с передвижением российской техники под минском, которое она сама сняла, в чат-бот редакции «Зеркало». Девушку задержали, поместили в СИЗО.

Прокурор затребовал для Брюхановой 2,5 года колонии общего режима.

Брюханова отучилась в Китае, окончила там университет в 2015 году, а в 2016 переехала в Беларусь. В Беларуси работала переводчицей с китайского. На данный момент ей 29 лет.