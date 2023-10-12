Находящегося в колонии 71‑летнего Василия Демидовича будут судить в седьмой раз

Находящегося в колонии 71‑летнего Василия Демидовича 19 октября суд в Старых Дорогах будет судить по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), пишет «Вясна». Это седьмой суд над Демидовичем.

Итог последних двух судов над беларусом неизвестен. В августе его уже судили по статье об оскорблении представителя власти.

1 сентября 2022 года суд Ленинского района Гродно приговорил Василия Демидовича к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1600 рублей. Судья признал пенсионера виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Позже Демидовичу добавили еще полгода заключения по новому делу за оскорбление представителя власти по (статья 369 УК).

В мае Демидовича осудили на 2,5 года колонии усиленного режима за оскорбление представителя власти (статья 369) и оскорбление судьи (статья 391). Из-за частичного сложения приговоров окончательный срок наказания для Демидовича составил 7 лет колонии усиленного режима.