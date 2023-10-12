Польские пограничники не пропустили беларуского депутата, который ехал наблюдать за выборами

Польские пограничники не пропустили на территорию страны беларуского депутата Дениса Карася, который в статусе наблюдателя ехал на парламентские выборы в Польше, об этом он рассказал провластной газете «Беларусь сегодня».

Карась сообщил, что руководства Палаты представителей выбрало его, как наблюдателя национальной делегации Беларуси в Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ассамблея включила Карася в список наблюдателей м передали его данные в Центральную избирательную комиссию Польши для аккредитации в качестве международного наблюдателя.

Но польские пограничники не пропустили к себе в страну беларуского депутата.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. На них будут избраны 560 членов Национального собрания Республики Польша.