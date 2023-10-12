В Украине на бахмутском направлении погибли два беларуских добровольца

Два беларуских добровольца, воевавших на стороне Украины, погибли выполняя задачи на бахмутском направлении, еще один получил ранения. Об этом сообщило издание «Зеркало», ссылаясь на свои источники, и подтвердила «Медиазоне» пресс-служба полка Калиновского.

Это произошло в ночь с 6 на 7 октября. «Зеркало» пишет, что ранее погибшие воевали в батальоне «Волат» полка Калиновского. «Наша Ніва» сообщает, что погибшие бойцы недавно вышли из полка Калиновского и присоединились к другой военной структуре. Беларусы погибли, когда снаряд разорвался возле машины, в которой они ехали.

Родственникам сообщили о гибели добровольцев.

Обновлено в 17.45. Добавлена информация «Наша Ніва»