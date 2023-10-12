Суд в Бресте арестовал беларуса за 30 лайков под видео на ютубе

29 сентября суд Московского района Бреста арестовал беларуса на 12 суток за 30 лайков на ютубе. Это следует из постановления, опубликованном в банке судебных решений.

Согласно постановлению, все лайки беларус поставил 18 сентября, а на следующий день его задержали. Среди отмеченных видео — сюжеты «Белсат» и Nexta.

Исходя из постановления, лайки под сюжетами «способствовали повышению рейтинга информационного канала, чем осуществляли хранение с целью распространения информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».

Суд приговорил мужчину к 12 суткам ареста за распространение «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

В суде беларус полностью признал вину.