Правозащитницу Насту Лойко внесли в список «террористов»

КГБ внес правозащитницу Насту Лойко в список «террористов», заметила «Вясна».

В обновленном «террористическом» списке появились фамилии семи человек. Это психолог Андрей Русских, айтишник Александр Леонович, кандидатка географических наук Анна Скриган, Алексей Ковалев, Сергей Руденков и музыкант Алексей Кузьмин.

20 июня Минский городской суд приговорил правозащитницу Насту Лойко к 7 годам колонии. Судья Елена Шилько признала Лойко виновной в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Насту Лойко задержали 6 сентября после заседания по делу «Революционного действия» в Минском городском суде, и осудили на 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 21 сентября она не вышла на свободу, суд снова арестовал ее на 15 суток по той же статье. Наста Лойко вышла на свободу 6 октября. На следующий день Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы. Она проходила по нему качестве подозреваемой в содействии неуплате налогов. По этому делу обвиняемыми проходят ее бывшие коллеги по правозащитному центру «Вясна».

28 октября Насту Лойко снова задержали, и 31 октября снова осудили на 15 суток. 14 ноября она не вышла на свободу, суд снова назначил ей 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

29 ноября ситуация повторилась: суд опять арестовал Лойко на 15 суток. По истечении этого срока правозащитница не вышла на свободу. До суда правозащитница Наста Лойко находилась в СИЗО.