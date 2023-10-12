В Гродно студентке колледжа ограничили право распоряжаться стипендией; на нее она покупала алкоголь и сигареты

В Гродно несовершеннолетней студентке колледжа бытового обслуживания населения ограничили право распоряжаться стипендией, сообщает Генеральная прокуратура.

Судебное разбирательство прошло в помещении колледжа. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что девушке оказывается материальная помощь и другие выплаты, как ребенку оставшемуся без попечения родителей.

По информации ведомства, основанием для обращения в суд стало то, что девушка нерационально использовала деньги и «приобретала на них алкогольные напитки и табачные изделия, чем наносила вред своему здоровью».

Также в прокуратуре отмечают, что студентка «систематически совершала административные правонарушения, в том числе в состоянии алкогольного опьянения».