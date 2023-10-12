С начала войны в Израиле погибли трое беларусов, один пропал без вести, об этом изданию БЕЛТА рассказал посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев.

«К сожалению, вынужден сообщить новую информацию: установлено, что при трагических обстоятельствах погибли трое выходцев из нашей страны. Хотел бы от всей души выразить соболезнования семьям и близким покойных. Еще одна тяжелая новость состоит в том, что один из граждан Беларуси числится в списке пропавших. Его судьба не установлена. Во взаимодействии с Интерполом и израильскими силовыми ведомствами мы работаем над выяснением его судьбы и от всей души надеемся на лучшее», — цитирует издание дипломата.

Ранее Воробьёв сообщал, что в результате ракетного обстрела Израиля тяжело ранена беларуска, ее сын получил лёгкие ранения. Имя женщины и регион, в котором проживает женщина, не называется.

Еще одна гражданка Беларуси травмировала ногу по дороге в бомбоубежище.

По словам посла, беларусов, находящихся в секторе Газа «немного, в основном это женщины с детьми».

Ранее МИД сообщил о пострадавших при обстреле Ашкелона матери и сыне.