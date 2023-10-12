Суд приговорил организатора мотофестиваля Village party 2023 к общественным работам

10 июля Суд Пружанского района приговорил организатора мотофестиваля Village party 2023 к общественным работам за нарушение организации массового мероприятия (часть 2 статьи 24.23 КоАП), «Медиазона» нашла результаты суда в банке судебных решений спустя 3 месяца после его опубликования.

Суд прошел еще 10 июля, но известно об этом стало только сейчас.

Фестиваль, который проводился с 2 по 4 июня в деревне Щербы Пружанского района, не был согласован с местным исполкомом, что суд расценил нарушением организации массового мероприятия. За это организатора мероприятия приговорили к 60 часам общественных работ.

Фестиваль Village party проводится с 2017 года. Программа фестивальных дней наполнена выступлением музыкантов, мотоэкскурсиями и другими развлечениями. В этом году на мероприятии выступали музыкальные группы: «Не Школа барабанов», «Родник», «Гранж трибьют», RAMMЫ. Rammstein ribute band, «Фриссон».