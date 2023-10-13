Чиновники предлагают беларусам сообщать об открытии счетов в иностранных банках

На Национальном правовом портале 6 октября опубликовали проект изменений в Налоговый кодекс, заметило «Зеркало».

Беларусам предлагают сообщать об открытии или закрытии счета в иностранном банке. Изменение коснется физлиц-резидентов нашей страны.

Нерезиденты не обязаны будут сообщать об операциях, «если полученные с использованием такого счета доходы не являются объектом налогообложения в Республике Беларусь».

Согласно текущей редакции Налогового кодекса об открытии иностранных счетов обязаны уведомлять только организации.

Проект изменений одобрен Советом Республики. В нем же чиновники предлагают повысить налоговую ставку для беларусов, зарабатывающих более 200 тысяч рублей в год.