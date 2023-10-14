Силовики опубликовали видео с поэтом, который прочел после задержания свой стих о ГУБОПиК

Силовики отчитались о задержании поэта Сергея Суконнова. Опубликованное в провластном ютуб-канале «ГУБАЗА» видео заметило издание «Зеркало».
На милицейском видео Суконнов рассказывает, что был задержан милиционерами по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК). По его словам, 11 июля он опубликовал в «экстремистском» телеграм-канале «свой стишок».
В видео показан стих от 11 июля со стихом «Натовильнюсское». К посту прикреплен рисунок с двумя крысами. Одна из них, с лицом Александра Лукашенко, припала к груди грызуну с лицом Владимира Путина. На видео силовиков лица политиков замазаны.
Также в видео показали сообщения от пользователя с инициалами SS в чат-бот хактивистов «Киберпартизан» и редакцию Nexta.
По словам ведущей «новостного выпуска» силовиков Татьяны Третьяк, Суконнов администрировал телеграм-канал и 16 групп в фейсбуке.
После слов ведущей, Суконнов зачитывает стих, написанный после задержания:
«Я не думал, не гадал, вдруг в преступники попал
Вроде бы писал сатиру, оскорбил стишком замирным.
Любопытство проявлял, глупость всякую читал,
Никаких активных действий никогда не проявлял.
Нифига я не бунтарь, не борец, я мирный <нрзб>.
В огороде хлопочу, лишь покоя и хочу.
Если б кто мне объяснил, что я батьку оскорбил —
Я б давно писать сатиру в интернете прекратил.
Я еще сказать готов про ГУБОПиК пару слов —
Задержание конкретно, в целом, провели корректно.
Не хамили, не оскорбляли, руки ноги не ломали,
Провели со мной беседу, что не тем я людям верю.
Может верю и не тем — много в мире спорных тем.
Я ведь русский беларус,
И люблю я Беларусь.
И желаю ей добра
Гимны ей писал вчера.
Мою песню про Дожинки
«Неруш» и бобруйские музыки
Много лет уже поют.
Я не враг, я вырос тут.
Буду родине полезен,
Напишу немало песен,
Если буду жив-здоров.
Всем желаю мирных снов».