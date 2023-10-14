Силовики опубликовали видео с поэтом, который прочел после задержания свой стих о ГУБОПиК

Силовики отчитались о задержании поэта Сергея Суконнова. Опубликованное в провластном ютуб-канале «ГУБАЗА» видео заметило издание «Зеркало».

На милицейском видео Суконнов рассказывает, что был задержан милиционерами по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК). По его словам, 11 июля он опубликовал в «экстремистском» телеграм-канале «свой стишок».

В видео показан стих от 11 июля со стихом «Натовильнюсское». К посту прикреплен рисунок с двумя крысами. Одна из них, с лицом Александра Лукашенко, припала к груди грызуну с лицом Владимира Путина. На видео силовиков лица политиков замазаны.

Также в видео показали сообщения от пользователя с инициалами SS в чат-бот хактивистов «Киберпартизан» и редакцию Nexta.

По словам ведущей «новостного выпуска» силовиков Татьяны Третьяк, Суконнов администрировал телеграм-канал и 16 групп в фейсбуке.

После слов ведущей, Суконнов зачитывает стих, написанный после задержания:

«Я не думал, не гадал, вдруг в преступники попал

Вроде бы писал сатиру, оскорбил стишком замирным.

Любопытство проявлял, глупость всякую читал,

Никаких активных действий никогда не проявлял.

Нифига я не бунтарь, не борец, я мирный <﻿нрзб﻿>.

В огороде хлопочу, лишь покоя и хочу.

Если б кто мне объяснил, что я батьку оскорбил —

Я б давно писать сатиру в интернете прекратил.

Я еще сказать готов про ГУБОПиК пару слов —

Задержание конкретно, в целом, провели корректно.

Не хамили, не оскорбляли, руки ноги не ломали,

Провели со мной беседу, что не тем я людям верю.

Может верю и не тем — много в мире спорных тем.

Я ведь русский беларус,

И люблю я Беларусь.

И желаю ей добра

Гимны ей писал вчера.

Мою песню про Дожинки

«Неруш» и бобруйские музыки

Много лет уже поют.

Я не враг, я вырос тут.

Буду родине полезен,

Напишу немало песен,

Если буду жив-здоров.

Всем желаю мирных снов».