СК: в Гомеле пенсионерка подожгла два автомобиля по указанию телефонных мошенников

Следственный комитет предъявил обвинение гомельской пенсионерке за умышленные повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 218 УК) за поджег двух автомобилей по указанию телефонных мошенников, сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет сообщил, что телефонные мошенники убедили пенсионерку, что на нее в банке оформили 10 кредитов на сумму в 50 тысяч рублей «недобросовестная работница банка с подельником-начальником». И сейчас они хотят сбежать за границу, поэтому Нацбанк с милицией проводят спецоперацию.

В ходе «спецоперации» женщину отправили в банк взять кредит на сумму «не менее 48 тысяч рублей», которые позже похитили мошенники. Следователи пишут, что в банке работники предупреждали женщину о существовании подобного вида обмана, но телефонные мошенники заранее взяли с пенсионерки «подписку о неразглашении хода спецоперации» на имя начальника криминальной милиции минского региона.

После ей поступило указание поджечь автомобили «работников банка», чтобы те не смогли сбежать за границу. Мошенники руководили пенсионеркой по видеосвязи, давали разнарядки где купить зажигательную смесь и где припаркованы автомобили.

Общий ущерб подожженных автомобилей Nissan Terrano и Hyundai IX 35 составил 21 703 рубля.

Следственный комитет пишет, что в ходе следствия «женщина осознала масштаб обмана телефонных мошенников и абсурдность своих действий, раскаялась и возместила причиненный ущерб».