«Вясна»: блогерка Анна Бонд находится на свободе

Блогерка и телеведущая Анна Бонд находится на свободе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как писало «Зеркало», ее административное дело должны были рассмотреть в суде Центрального района Минска, хотя ее фамилии в расписании заседаний нет.

Сотрудники суда рассказали журналистке «Зеркала», что протокол Бонд поступил в суд днем 16 октября. Ее обвинили в неповиновении сотруднику милиции (статья 24.3 КоАП). Решение суда неизвестно.

14 октября «Наша ніва» сообщила о возможном задержании Анны Бонд. По информации издания, она перестала выходить на связь с друзьями и бизнес-партнерами.





