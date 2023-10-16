Бывший премьер‑министр Великобритании Борис Джонсон стал символическим «крестным» Сергея Тихановского

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал символическим «крестным» осужденного на 18 лет колонии Сергея Тихановского. Об этом Джонсон рассказал в твиттере.

Он поддержал кампанию Светланы Тихановской по повышению осведомленности о политических заключенных в Беларуси.

— Я согласился взять под опеку ее мужа Сергея Тихановского, который находится за решеткой. Поскольку в Беларуси более 1500 политических заключенных, я призываю других присоединиться ко мне в этом акте солидарности. Я поддерживаю храбрый народ Беларуси. Жыве Беларусь! — сказал он.



Бывший премьер-министр добавил, что Тихановская несколько месяцев не получает новостей от мужа. Он назвал это нарушением базовых прав человека, а обращение с Тихановским в заключении — позором.

14 декабря 2021 года Сергей Тихановский был осужден на 18 лет колонии строго режима. Его признали виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозах в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). В августе 2022 года Тихановского перевели на тюремный режим, а в феврале 2023 года суд добавил ему полтора года заключения по статье о злостном неповиновении администрации (статья 411 УК).