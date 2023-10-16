Cиловики задержали сотрудницу могилевского «Химволокна» за «оскорбление» милиционера в телеграме

Провластный телеграм-канал «Первый Крутой» отчитался о задержании контролера качества могилевского предприятия «Химволокно».

Авторы канала пишут, что в телефоне девушки во время «осмотра техники» нашли данные о местных милиционеров, которые она хранила, чтобы «знать врага в лицо».

В видео, снятом силовиками, задержанная говорит, что с 2021 года подписана на телеграм-канал «Каратели Беларуси», где оставила «оскорбительный» комментарий о сотруднике ОВД. В ролике девушка трижды повторяет, что признает вину.

Провластный телеграм-канал пишет, что против нее возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

