В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 4 беларуса, сообщило МИД Израиля в своем телеграм-канале.

Всего, по данным МИД, в результате нападения ХАМАС погибли 148 граждан других государств, помимо Израиля. Больше всего убитых и пропавших без вести граждан США: 19 убиты и 20 числятся пропавшими без вести. Таиланд и Франция потеряли по 15 своих граждан, Украина и Россия — 13, Великобритания и Аргентина — 8.

Ранее посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев сообщал, что с начала войны в Израиле погибли трое беларусов, один пропал без вести.