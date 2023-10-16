Суд приговорил бизнесмена из Орши к 2 годам колонии за 2 комментария в адрес Лукашенко

Суд Оршанского района приговорил бизнесмена Алексея Ципилева, к 2 годам колонии за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, в конце февраля 2023 года Ципилев разместил в телеграм-канале «Лухтавікінгі» комментарий «Продался», что суд воспринял «унижением чести и достоинства Лукашенко». Второй комментарий мужчина написал в марте, его содержание неизвестно.

Ципилев — многодетный отец, воспитывает троих детей 3, 4 и 5 лет. Мужчина был задержан по месту жительства в селе Высокое Оршанского района 3 августа и помещен в СИЗО Витебска.