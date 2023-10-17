Суд в Бресте рассматривает дело против беларуса, которого обвиняют в «вербовке к участию в вооруженном конфликте»

Брестский областной суд рассматривает дело против Леонида Райченка, которого обвиняют в вербовке к участию в вооруженном конфликте на территории другого государства (часть 2 статьи 361-3 УК), заметила «Вясна».

Подробности дела неизвестны. Согласно данным на сайте суда, дело рассматривает судья Вера Филоник.

В августе 2020 года на сайте ITDCP опубликовали отрытое письмо об осуждении насилия силовиков с подписью iOS-разработчика Леонида Райченка. В апреле 2021 года полный тезка Райченка провел тренинг по кибербезопасности для брестской инициативы «Нету места».