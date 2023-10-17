В Беларуси подготовлен проект изменений о «запрете пропаганды ЛГБТ» в КоАП

Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает «запрет пропаганды ЛГБТ», уже подготовлен, рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Роман Сидоренко. Об этом пишет reform.by.

По словам чиновника, МВД уже разработало проект нового закона, предложив три статьи: «о запрете на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола».

Под пропагандой предполагается понимать «любое донесение до общества в сети интернет, в публичных выступлениях, в публикациях», сказал Сидоренко.

«Будут учтены сферы правоотношений, которые относятся к искусству, религии. Потому что в любом случае, если рассматривать, например, вопрос с пропагандой чайлдфри, который в Европе сейчас очень массово набирает обороты, то в нашем традиционном обществе вопросы религии, монашества, там, где в принципе рождение детей не подразумевается. Но это не в том понимании, в том виде, в котором идет к нам с Запада. Ведь посмотрите, сегодня они просят равные для себя условия, потом они будут считать себя особенными, и им надо будет выделять особые льготы, привилегии в государстве. И они именно навязывают свою идею, видение», — уточнил он.