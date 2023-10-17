Суд ликвидировал церковь «Новая жизнь», пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

В конце заседания по делу пастор Вячеслав Гончаренко поблагодарил всех за молитвы и сказал «Идем за Иисусом, стоим в вере», пишут авторы канала.

15 августа Гончаренко арестовали на 10 суток за «неповиновение требованию должностного лица» (статья 24.3 КоАП), его зятя Илью Будая арестовали на 5 суток — по обвинению в мелком хулиганстве (саттья 19.1 КоАП).

Церковь «Новая жизнь» — это религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева в Минске.

В феврале 2021 года силовики ворвались в минскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы. Власти Минска выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводили рядом на парковке.

В августе 2023 года суд признал видео церкви «Новая жизнь» «экстремистскими материалами». В ролике «Позиция христиан церкви "Новая жизнь"», который сняли в ноябре 2020 года, осуждалось насилие со стороны силовиков.

«Иисус Христос сегодня с ранеными, осужденными и невинно пострадавшими. И потому мы разделяем страдания Христа с людьми: выходим на улицы, дежурим в волонтерских лагерях, кормим голодных и утешаем скорбящих, молимся и помогаем пострадавшим от насилия», — говорилось в тексте обращения.