Кыргызстан отменил упрощенный въезд для иностранцев; теперь чтобы «обнулить» свое пребывание в стране нужно ждать 3 месяца

Власти Кыргызстана отменили упрощенный въезд для иностранцев (в том числе и беларусов) в формате Visa-run, пишет «Зеркало» со ссылкой на МИД страны.

По информации ведомства, для иностранцев ввели новый безвизовый режим по принципу «60/120» и «90/180». Это значит, что по окончании 90-дневного безвизового режима повторный въехать в страну можно будет только через 90 дней. Если безвизовый въезд на 60 дней, то через 60 дней.

В ведомстве отметили, что новые изменения «отражают стремление кабинета министров Кыргызской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны».

Ранее беларусы могли находиться в Кыргызстане до 90 дней, потом выехать за границу и вернуться, чтобы «обнулить» срок. Теперь придется либо легализовать свое проживание в стране, либо ждать три месяца.