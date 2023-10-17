Учительницу истории из Новолукомля уволили со школы; она пошла в суд и добилась восстановления на работе

В мае 2023 году учительницу истории Новолукомльской школы №2 Людмилу Сечкову уволили, несмотря на пятилетний контракт. С таким решением беларуска не согласилась, подала на работодателя в суд и добилась восстановления на рабочем месте, пишет «Зеркало».

По информации пресс-службы Верховного суда, причиной увольнения Сечковой в мае 2023 года стало «неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим не снятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание». В чем именно заключалось это «неисполнение», неизвестно. С таким решением женщина не согласилась и пошла в суд.

Заседание по иску учительницы состоялось 13 июля 2023 года. Судья посчитал, что увольнение — слишком серьезное взыскание для Сечковой, и такое решение не учитывает ни тяжести дисциплинарного проступка, ни его обстоятельств.

В итоге суд Чашникского района постановил отменить увольнение Людмилы Сечковой и восстановить ее на рабочем месте. Также со школы №2 в пользу учительниц суд взыскал средний заработок за время ее вынужденного прогула (2313,84 рубля), 500 рублей в качестве возмещения морального вреда и 1150 рублей за судебные издержки.

Школа не согласилась с таким решением и подала апелляцию, которую рассмотрели 5 сентября. Судебная коллегия оставила в силе предыдущее решение, а комиссия пересчитала время вынужденного прогула истицы в связи с шестидневной рабочей неделей. Теперь школа должна выплатить Сечковой компенсацию в размере 2612,40 рубля.