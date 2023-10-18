В Бресте программиста приговорили к 6 годам колонии за два доната добровольцам на сумму в 550 долларов

17 октября Брестский областной суд приговорил программиста Леонида Райчёнка к 6 годам колонии за донаты беларуским добровольцам в Украине (часть 2 статьи 361-3 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало день спустя.

По версии обвинения, 17 мая 2022 года программист перевел $400 на бронежилеты добровольцам. Второй донат в $150 он сделал в пользу объединения беларусов Праги, которые закупают обмундирование военным, Prague Support Team.

Райчёнка задержали весной 2023 года на границе Беларуси и Польши. У него двое несовершеннолетних детей.