Al Arabiya: в результате удара по больнице в секторе Газа погибли не менее 800 человек

В результате авиаудара по больнице в секторе Газа погибли не менее 800 человек, пишет издание Al Arabiya.

Армия обороны Израиля написала, что удар по больнице нанесла группировка «Исламский джихад». Палестинское правительство в Газе обвинило в нападении Израиль.

Удар по больнице был нанесен 17 октября. Ранее «Аль-Джазира» и «Би-би-си» со ссылкой на министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, сообщали о 500 погибших.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара.