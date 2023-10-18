Независимые эксперты нашли несостыковки в версии о том, что при обстреле больницы в Газе погибли сотни людей

Независимые эксперты нашли нестыковки в версии ХАМАС о том, что при обстреле больницы Аль-Ахли в Газе погибли сотни людей.

Сотрудник Австралийского института стратегической политики Натан Русер обратил внимание на то, что на опубликованных кадрах только у трех автомобилей возле больницы есть следы механических повреждений, остальные повреждены огнем.

По его оценке, повреждения слишком малы по сравнению с повреждениями от снарядов, которые ЦАХАЛ использует при воздушных бомбардировках.

Специалист сомневается в озвученном числе погибших, хотя подчеркивает, что у него нет сомнений в том, что мирные жители действительно погибли. Русер оговаривается, что это его личные предварительные выводы, а не результат экспертного расследования.

Судя по опубликованным видео, здание больницы практически не было подвержено структурному ущербу, но были разбиты стекла, пишут авторы проекта OSINTtechnical. Кроме того, израильские СМИ публикуют видео, на котором, как утверждается, запечатлен полет ракет из Газы в больницу.

О гибели 471 человека при израильском авиаударе по больнице объявили власти сектора Газа, подконтрольные ХАМАС. Общее количество погибших, по их подсчетам, достигло 3 478. Израильские власти утверждают, что больница попала под неудачный обстрел, организованный «Палестинским исламским джихадом».



