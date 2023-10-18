Силовики задержали двух беларусов, раздававших цветы на женских маршах

Силовики отчитались о задержании двух мужчин, которые раздавали цветы на женских маршах в 2020 году, и одной девушки. Видео с ними опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

На видео задержанные беларусы говорят, что раздавали цветы на женских маршах, а также принимали участие в несанкционированных митингах. Задержанная беларуска рассказала, что ходила практически на все воскресные марши и привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, получала штрафы и брала кредиты на их погашение.

По какой статье и в каком статусе находятся задержанные — неизвестно.