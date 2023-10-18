Суд признал телеграм‑канал гродненского издания Hrodna.life экстремистским

Суд Барановичского района признал гродненский новостной телеграм-канал Hrodna.life экстремистскими материалами, такая информация появилась в обновленном списке на сайте Министерства информации.

Ранее МВД признало издание Hrodna.life «экстремистским» формированием.

Также экстремистским признали телеграм-каналы «Чат 97% ДКЖ», в котором последний раз публиковали сообщение в ноябре 2022 года и «-– Беларусы(скi) Нюрнберга», ссылка на который в обновленном списке не существует.

Экстремистскими признаны телеграм-канал «Свае Людзi», телеграм-чат «Чат Бородача» и страница в Инстаграм stopluka.