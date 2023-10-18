В поселке Сосновый Бор государственный флаг заменили на флаг Украины; силовики задержали двух братьев

В рабочем поселке Сосновый Бор Светлогорского района задержали братьев Валерия и Игоря Самсоненко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В ночь с 13 на 14 октября с флагштока в поселке неизвестные сняли государственный флаг, выбросили в мусорный контйнер и заменили на флаг Украины, рассказал следователь по особо важным делам Светлогорского СК Василий Марушенко.

Во время обыска у подозреваемого нашли «символику экстремистской направленности». Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК).

По информации правозащитников, речь идет о Валерии Самсоненко, который раньше работал в районном отделе МЧС. Силовики задержали и его брата Игоря, которого позже арестовали на 7 суток по неназванной административной статье.