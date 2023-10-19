Силовики задержали администратора телеграм‑канала «Солидарность Ивацевичи»

Силовики в Бресте задержали администратора телеграм-канала «Солидарность Ивацевичи». Видео с задержанным беларусом опубликовал приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж».

На видео беларус рассказывает, что в 2020 году собирал подписи в поддержку Светланы Тихановской, выходил на акции протеста в Минске, администрировал телеграм-канал «Солидарность Ивацевичи» и возил мигрантов из Турции до границы.

«Медиазона» нашла среди пользователей телеграма пользователя Виталий Михайлов с аналогичным ником, указанным на видео силовиков.

В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно. В мае телеграм-канал «Солидарность Ивацевичи» признали «экстремистским формированием».