В Беларуси хотят ужесточить наказание за уклонение от армии; максимум — три года лишения свободы

В Беларуси хотят ужесточить ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат. Соответствующий законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности» опубликовали на Национальном правовом портале, заметило «Зеркало».
Законопроект предусматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в статьи, которые касаются призыва.
Сейчас за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу (часть 1 статьи 435 УК) грозит до двух лет ограничения либо лишения свободы или же штраф, арест, общественные работы.
В случае принятия поправок за уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы или «химии».
В КоАП планируют ввести новые размеры штрафов по ряду статей, связанных с призывом и воинским учетом:
Законопроект только поступил в парламент. Его должны принять депутаты, затем одобрить сенаторы и подписать Лукашенко.