В Беларуси хотят ужесточить наказание за уклонение от армии; максимум — три года лишения свободы

В Беларуси хотят ужесточить ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат. Соответствующий законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности» опубликовали на Национальном правовом портале, заметило «Зеркало».

Законопроект предусматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в статьи, которые касаются призыва.

Сейчас за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу (часть 1 статьи 435 УК) грозит до двух лет ограничения либо лишения свободы или же штраф, арест, общественные работы.

В случае принятия поправок за уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы или «химии».

В КоАП планируют ввести новые размеры штрафов по ряду статей, связанных с призывом и воинским учетом:

Статья 26.1 «Неявка на мероприятия по призыву» — штраф составит от 10 до 30 базовых величин (от 370 до 1110 рублей, сейчас до 5 базовых — 185 рублей);

Статья 26.2 «Неоповещение граждан о вызове в военный комиссариат, орган государственной безопасности» (речь идет о нарушении со стороны должностного лица) — штраф составит до 20 базовых величин (740 рублей, сейчас до 3 базовых — 111 рублей), а при повторном нарушении — от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 4 до 6);

Статья 26.3 «Нарушение обязанностей по воинскому учету» — для граждан штраф составит до 25 базовых величин (925 рублей, в настоящее время до 3 базовых величин — 111 рублей), а для должностных лиц — до 30 базовых величин (сейчас от 4 до 5 базовых величин) Законопроект только поступил в парламент. Его должны принять депутаты, затем одобрить сенаторы и подписать Лукашенко.