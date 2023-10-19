Суд арестовал на 15 суток вилейчанина, который в тиктоке поздравил Украину с Днем независимости

Суд Вилейского района арестовал местного жителя Андрея Кудика на 15 суток по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

Согласно протоколу, 24 августа Кудик опубликовал в тиктоке видео с текстом «З Днем незалежнасці, Украіна».

Кудик вину не признал и сказал, что выложил видео после того, как увидел, что с праздником Украину поздравил Александр Лукашенко.

После решения суда мужчину отпустили домой.

В феврале 2022 года суд приговорил вилейчанина к 2 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В июле 2023 года он вышел на свободу.