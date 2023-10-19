Суд приговорил активиста Змитра Дашкевича к году колонии за злостное неповиновение администрации колонии

Суд приговорил активиста Змитра Дашкевича к году колонии строго режима за злостное неповиновение администрации исправительного учреждения (статья 411 УК), сообщает «Новы час».

Активист Змитер Дашкевич не вышел на свободу после полутора лет колонии, на него завели новое уголовное дело по статье о злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (статья 411 УК).

В марте 2022 года в квартире Дашкевичей прошел обыск, после которого суд арестовал Змитра Дашкевича на 15 суток. Позже активисту предъявили обвинения по статье о нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акции 23 августа 2020 года. В апреле жену Дашкевича Насту вызвали в Следственный комитет на допрос, ей предъявили обвинения по тому же делу.

В итоге суд приговорил Змитра Дашкевича к полутора годам колонии, Насту — к трем годам домашней химии.

Семья Дашкевичей воспитывает четверых детей.