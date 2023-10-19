Силовики задержали трех сотрудников «Белспецэнерго» за «разжигание национальной ненависти»

Силовики отчитались о задержании трех сотрудников «Белспецэнерго» за подписки на «экстремистские» паблики и «разжигание национальной ненависти». Видео с задержанными опубликовал телеграм-канал «Книга ГУ"База»».

На видео один из беларусов рассказал, что оставлял оскорбительные комментарии в адрес военных и сотрудников милиции. Все задержанные сообщили, что были подписаны на «деструктивные» каналы.

Авторы поста написали, что беларусы «в свободное время разжигали национальную ненависть в сети и расклеивали листовки». В каком статусе и где сейчас находятся задержанные — неизвестно.